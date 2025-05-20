Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, gençlerin vakit geçirip, eğlenebilecekleri etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklerde konser, uçurtma şenliği, boyama etkinliği, kamp ateşi ve atölye çalışmaları gibi alanlarda kaliteli vakit geçiriyor.

"19 Mayıs ruhunu birlikte yaşadık"

ABB'nin resmi hesabından yapılan paylaşım şöyle:"19 Mayıs’ta Gençliğin Gücüyle Kamp Ateşini Yaktık Gençlik Kampı ile bayram coşkusunu doğada, müzikle, sohbetle ve dayanışmayla yaşadık. Konserlerden atölyelere, Psikoloji sohbetlerinden münazara etkinliklerine, Sanattan uçurtma şenliğine kadar dolu dolu bir programla gençleri bir araya getirdik. Geleceğimizin teminatı gençlerle, Ata’mızın izinde, 19 Mayıs ruhunu birlikte yaşadık." ifadeleri kullanıldı.