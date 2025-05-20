MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun partisine yönelik haksız ve seviyesiz eleştirilerine tepki gösterdi. Yalçın, “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesinden duyulan rahatsızlığın siyasi histeriye dönüştüğünü belirterek, MHP’nin terörle mücadeledeki kararlılığını yok sayan eleştirilerin gerçeklerden uzak olduğunu ifade etti.

Küresel Emperyalizm ve İYİ Parti Eleştirileri

Yalçın, İYİ Parti’nin bazı temsilcilerini küresel emperyalist güçlerin etkisi altında olmakla suçladı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile partisine yönelik itibarsızlaştırma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını vurguladı. “Hiçbir itibar suikastı, Genel Başkanımızın yapıcı rolünü engelleyemez. MHP’ye yönelik saldırılar partimizin millet nezdindeki prestijini zedeleyemez” dedi.