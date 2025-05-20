Hatay'ın Samandağ İlçesinde bulunan Karaçay Mahallesi’nde kurulması planlanan beton santraline tepkiler büyüyor. Çevresel ve sağlık açısından ciddi endişeler yaratan projeye karşı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden destekler gelmeye devam ediyor.

Bu yüzden, Ankara'da yaşayan öğrenciler Samandağ Halkına destek çıkmak için bugün (20 Mayıs 2025) saat 18:00’de Kızılay’daki Sakarya Caddesi’nde bir eylem düzenleyecek.

Eylem, Karaçay Mahallesi’nde planlanan santralin doğaya ve insan sağlığına olası zararlarını kamuoyuna duyurmak, yerel halkla dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirilecek. Samandağlı vatandaşların uzun süredir sürdürdüğü mücadeleye destek olmak isteyen tüm çevre duyarlı bireyler ve kurumlar, eyleme davet ediliyor.