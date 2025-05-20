Sincan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Arasta Sincan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konser programına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte sahne alan sanatçılar Mustafa Taş ve Bengü, katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

31 bin 700 metrekarelik açık alanıyla Arasta Sincan Meydanı, etkinlik günü binlerce genci ağırladı. İlk olarak sahneye çıkan Mustafa Taş sevilen parçalarını seslendirirken, ardından sahne alan Bengü’nün performansı büyük ilgi gördü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konser sırasında gençlerle bir araya geldi. Başkan Ercan, Arasta Sincan’ın özellikle gençlerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla planlandığını belirtti. “Gençlerimizin bayram coşkusunu birlikte yaşamak önemliydi. 19 Mayıs’ta bir araya gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum,” dedi.

Ankara’nın yeni buluşma alanlarından biri haline gelen Arasta Sincan, ortasında geniş bir meydan, çevresinde ise tek katlı dükkânlar, kafeler ve restoranlar ile hizmet veriyor. Alan, hem yaya hem de araçla ulaşım açısından kolay erişim sağlarken, 600 araç kapasiteli kapalı otopark ve 120 araçlık açık otopark ile ziyaretçilere otopark imkânı sunuyor.