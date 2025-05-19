GONCAGÜL KONAŞ

Kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal zorluklar her geçen gün artarken, Kamu Personel Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nejmi Türkeğilmez’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Dernek olarak önceliklerinin kamu personelinin özlük haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek olduğunu vurgulayan Türkeğilmez, eğitimden hukuki desteğe kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 3600 ek gösterge meselesinin hâlâ çözülememiş olmasının kamu çalışanlarında ciddi rahatsızlık yarattığını ifade eden Türkeğilmez, toplu iş sözleşmelerindeki gecikmelerin ise çalışanlar açısından hak kayıplarına yol açtığını dile getirdi. Maaşların enflasyon karşısında eridiğini ve büyükşehirlerde yaşamanın neredeyse imkânsız hâle geldiğini vurgulayan Türkeğilmez, yetkililere “emeğin karşılığı verilsin.” çağrısında bulundu.

“BİRÇOK DAVAYI KAZANDIK”

Nejmi Türkeğilmez, kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları değerlendirdi. Dernek olarak önceliklerinin kamu çalışanlarının özlük haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek olduğunu belirten Türkeğilmez, “Kamu çalışanlarının özlük haklarını iyileştirme, akademik eğitimlerinde ve kariyer yapmalarında önlerinin açılması yönünde çalışmalar yapmaktayız.” dedi.

Derneğin yürüttüğü faaliyetlere değinen Türkeğilmez, yalnızca eğitim ve kariyer gelişimi değil, aynı zamanda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunduklarını da belirterek, “Paneller, çalıştaylar düzenliyoruz. Üyelerimize hukuki danışmanlık sağlıyoruz. Özellikle mobbing gibi iş yerindeki psikolojik baskılara karşı mücadele ediyoruz. Gereksiz yer değiştirme ya da iş zorlaştırma gibi durumlara karşı açtığımız davalar var ve birçok davayı kazandık.” ifadelerini kullandı.

“3600 EK GÖSTERGE BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ”

Uzun süredir kamu çalışanlarının gündeminde olan 3600 ek gösterge meselesine de dikkat çeken Türkeğilmez, “3600 ek göstergenin yılan hikayesi olmasının rahatsızlığı var kamu çalışanlarında.” dedi. Kamu çalışanlarının uzun süredir çözüm beklediğini belirten Türkeğilmez, bu konuda artık somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ GECİKİYOR, HAK KAYIPLARI YAŞANIYOR”

Toplu iş sözleşmelerinin uzaması nedeniyle çalışanların hak kayıplarına uğradığını ifade eden Türkeğilmez, “Toplu iş sözleşmelerinin gecikmesi, hak edilmiş alacakların enflasyon karşısında erimesine yol açıyor. Geriye dönük ödemeler yapılıyor ama bu da haliyle bir hak kaybına sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

Bu süreçte yaşanan belirsizliklerin çalışanlar üzerinde ciddi psikolojik ve ekonomik baskı oluşturduğunu ifade eden Türkeğilmez, “Bu durum adeta tavşan kaç, tazı tut oyununa dönmüş durumda. Her yıl aynı senaryo yaşanıyor. Bu köşe kapmaca oyunundan öteye gitmiyor. Bu, bir hak kaybıdır.” dedi. Anayasa'nın işçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesi ilkesine atıfta bulunan Türkeğilmez, “İşçinin alın teri kurumadan verilmesi gerekir. Bu konuda kimsenin vebal almaması gerekiyor.” dedi.

“KAMU ÇALIŞANI ORTALAMA 50 BİN TL MAAŞ ALIYOR”

Mevcut maaş skalasına dair bilgiler de paylaşan Türkeğilmez, kamu çalışanlarının maaşlarının 40-50 bin TL aralığında başladığını ve 100 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti. “Ortalama olarak kamu çalışanlarının maaşı 50 bin TL civarında geziyor.” diyen Türkeğilmez, maaşların yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Toplu iş sözleşmeleriyle birlikte maaşlarda büyük artış beklentisinin olmadığını belirten Türkeğilmez, “Çok fazla bir şey beklemiyoruz çünkü bu enflasyon aldatmacası da var. TÜİK verileri, ENAG verileri ortada. Bunlar gerçek enflasyonu tam yansıtmıyor. Tahminimizce en fazla %17, maksimum %20 zam yapılır.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu oranın yeterli olmayacağını dile getiren Türkeğilmez, “Şu anda konuşulan rakamlar daha alınmadan eridi bile. Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan kamu personeli için kira bedeli bile değil bu rakamlar. Özellikle büyükşehirlerde hayat daha da pahalı. Daha önce büyükşehirlerde yaşayan memurlar için kira yardımı gündeme gelmişti ancak bu da hayata geçirilmedi.” dedi.

“MUTLU ÇALIŞAN, MUTLU TOPLUM”

Konuşmasının sonunda tüm yetkililere ve sorumlulara çağrıda bulunan Türkeğilmez, “Ben diyorum ki, emeğin karşılığı verilsin. İnsanlar mağdur olmasın. Mutlu bireyler, mutlu aileler, mutlu bir toplum ve mutlu bir gelecek oluşsun. Aksi takdirde toplumun her kesimi bu sıkıntıların yansımalarını yaşar. Bu yansımaları akşam haberlerinde, üçüncü sayfa haberlerinde izliyoruz. Ekonomi bu nedenle çok önemli.” diye konuştu.