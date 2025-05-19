M.UMUT KARKÜLAH

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, teknolojinin geldiği son noktada ülkemizde yapay zekanın artık her sektörde ve her alanda olduğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda Yapay Zeka Başkanlığı veya Genel Müdürlüğü kurulması gerektiğini dile getiren Başkan Sarıtoprak SONSÖZ’e konuştu.

“TÜRKİYE İÇİN YAPAY ZEKA HEDEFİNE ODAKLANMALIYIZ”

Türkiye’nin yapay zeka hedefine odaklanması gerektiğini dile getiren Sarıtoprak, şöyle konuştu: “Türkiye yapay zeka ekosistemini süratle hayata geçirmeli ve ulusal yapay zeka stratejisini kamuoyuna benimsetmeli ve 200’ü aşkın üniversitemiz ve buralarda faaliyet gösteren Teknoparklarımız yapay zeka, hepimizin ortak meselesi olmalı, müreffeh bir Türkiye için yapay zeka hedefine odaklanmalıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Yapay Zeka Başkanlığı veya Genel Müdürlüğü kurulmalı, devlet yapay zekayı benimsemeli, önemsemeli ve desteklenmelidir.

Türkiye, yapay zekayı magazinsel veya hobi olarak görmeyi bırakıp, stratejik bir gereklilik, bir zorunluluk olarak 90 milyonun gündemine almalıdır. Türkiye yapay zeka konusunda geç kalmamalıdır. Öyle bir lüksümüz yoktur. Bu fırsat kaçarsa 3. dünya ülkeleri ligine düşer ve orada çırpınır kalırız.

Unutmayalım; yapay zeka artık geleceğin değil, bu günün teknolojisi olmuştur.”