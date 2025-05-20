Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ait Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin toplamda 1 milyar 227 milyon lira olarak ailelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerinin altını çizerek, çocukların farklı ihtiyaçlarına uygun hizmet modelleri geliştirildiğini ifade etti. Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem veriyoruz ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendiriyoruz."

SED ödemeleri ile çocukların ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden koparılmadan desteklendiğini belirten Göktaş, çocukların güvenli, sağlıklı ve milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

"Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri sayesinde çocukların öncelikli olarak kendi aile ortamlarında büyümelerini sağladıklarını aktaran Bakan Göktaş, yapılan ödeme hakkında da bilgi verdi:

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."