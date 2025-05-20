Kanal D ekranlarında kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve her bölümüyle merak uyandıran Eşref Rüya dizisinin kamera arkasından paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, dizide canlandırdığı Nisan karakterindeki güçlü performansının yanı sıra setteki neşeli tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Özdemir'in gülümseyen kareleri, ekip arasında pozitif bir enerji dalgası oluşturuyor. Dizinin enerjik karakteri Gürdal'ı canlandıran oyuncunun setin en eğlenceli isimlerinden biri olduğu da gözlerden kaçmadı.

Başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy ise ekranlardaki karizmatik ve sert tavrının aksine, çekim aralarında sergilediği beyefendi duruşuyla dikkat çekiyor. Özellikle Hafize Ana karakterine hayat veren Feriha Eyüboğlu ile verdiği samimi poz, en çok beğeni toplayan fotoğraflar arasında yer aldı.

Setin Arkası Kahkaha Dolu

Dizide Çiğdem Komiser karakterine hayat veren Büşra Develi ile Atıf rolündeki Taylan Güldere arasındaki dostluk objektiflere yansıdı. Set arkasında birlikte zaman geçiren ikili, uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Dizideki gergin sahnelerin aksine kamera arkasında neşe dolu anlar yaşanıyor. Müslüm ve Kadir karakterlerini canlandıran Tolga Tekin ile Görkem Sevindik’in çekim aralarındaki neşeli halleri, izleyenleri gülümsetti. Faruk karakteriyle entelektüel bir profil çizen Ahmet Rıfat Şungar ise sette bile rolüne sadık kalmasıyla dikkat çekiyor.

Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.