Geçtiğimiz haftalarda Çalık Holding Genel Merkezi önünde gerçekleşen ve Erol Eğrek’in hayatını kaybettiği silahlı olay sonrası kamuoyunun gündemine oturan olayla ilgili, Çalık Holding’ten kapsamlı bir açıklama geldi.

Holding, yaşanan hadisenin ardından hem kamuoyunu bilgilendirme hem de iddialara açıklık getirme amacıyla yazılı bir basın duyurusu yayınladı.

Holding tarafından yapılan açıklamada, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.30 sularında gerçekleşen olayın “fevkalade üzücü” olduğu belirtilerek, “Hiçbir koşulda şiddeti meşru göremeyeceğimizi ifade eder, tüm detayların hukuki zeminde eksiksiz araştırılmasını savunuruz” denildi.

Olay Anı ve Güvenlik Müdahalesi

Açıklamada yer alan bilgilere göre, silahlı eylem girişiminde bulunan Erol Eğrek, bina girişinde 4 el ateş etti. Olayın yaşandığı bölgenin bir hastane, okul ve yaya yoğunluğu olan alan olması nedeniyle kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluştuğu kaydedildi. Güvenlik personellerinin, şahsın sırtında taşıdığı çantanın yaratabileceği riskleri de gözeterek müdahalede bulunduğu ve olayın hemen ardından emniyet güçlerine haber verildiği belirtildi.

Geçmişe Dair Bilgiler ve Protokol Detayı

Çalık Holding açıklamasında, Erol Eğrek ile 2016 yılında imzalanan bir “Sulh Protokolü” kapsamında, Eğrek ve birlikte işten ayrılan 32 çalışan adına toplam 7.2 milyon TL ödeme yapıldığını, karşılığında da ıslak imzalı ibranameler alındığını ifade etti. Bu tarihten sonra herhangi bir mahkeme kararı ya da dava bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Eğrek’in buna rağmen şirket aleyhine asılsız suçlamalar ve tehdit içerikli mesajlarla taleplerini sürdürdüğü ileri sürüldü.

“Yaşam Hakkı Temel İlkedir”

Çalık Holding, açıklamasının devamında, “Silah kullanmış dahi olsa, bir insanın yaşam hakkının korunması temel bir ilkedir” diyerek, güvenlik görevlilerinin müdahalesine ilişkin tüm sürecin bağımsız yargı mercileri tarafından titizlikle incelenmesini desteklediklerini belirtti.

Açıklama, “Bu acı olayın hiçbir yönünün görmezden gelinmeden, adaletle ve insan onuruna uygun şekilde ele alınmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” sözleriyle son buldu.