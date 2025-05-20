Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uzun süredir üzerinde çalışılan DSÖ Salgın Anlaşması'nın Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci oturumunda resmen kabul edildiğini duyurdu.

Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu gelişmeyi “küresel sağlık açısından tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, “DSÖ Salgın Anlaşması, Dünya Sağlık Asamblesi tarafından resmi olarak onaylandı. Üye ülkelere, halklarını ve dünyayı daha güvenli hale getirme yolundaki kararlı duruşları ve taahhütleri için içten teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Üç yılı aşkın süredir müzakereleri süren anlaşma, olası küresel sağlık krizlerine karşı daha hızlı, etkili ve koordineli bir mücadele amacı taşıyor. Anlaşmanın kabulü, dünya genelinde pandemi hazırlıkları ve yanıt sistemlerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.