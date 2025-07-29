Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede, Orta Doğu’daki durumun ele alındığı, Putin’in bölgedeki problemlerin sadece barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğu kaydedildi. Putin’in, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesinin, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilerek iç siyasi istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

İran’daki durumun da konuşulduğu görüşmede, Rusya’nın, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun müzakerelerle çözülmesi için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunun altı çizildi. Putin ve Netanyahu’nun, uluslararası ve ikili konularla ilgili diyaloğun devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin konusunun İran’daki durum üzerine olduğu belirtildi.