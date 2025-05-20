Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan iki yeni halk plajının 2025 turizm sezonunda vatandaşların kullanımına açılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, yazılı açıklamasında, Bodrum’daki mevcut dört halk plajına bir yenisinin daha ekleneceğini belirterek, Yalıkavak’ta hayata geçirilen yeni plajın herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği modern bir tatil alanı olacağını ifade etti. Özellikle yaz aylarında yoğun talep gören Yalıkavak gibi sosyetik bölgelerde, kamuya açık ücretsiz plajların artırılmasıyla tatil erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Mavi Bayraklı Ücretsiz Plaj Sayısı Artıyor

Türkiye’nin 567 mavi bayraklı plaj ile dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını vurgulayan Ersoy, 2025 yılı itibarıyla 5 yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete gireceğini belirtti. 2019’dan bu yana ülke genelinde toplam 17 halk plajı vatandaşların kullanımına açıldı.

Yeni plajlarda, modern sosyal donatı alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları, ailelere özel localar, gölgelikler ve dinlenme alanları yer alacak. Tüm tesisler, erişilebilirlik, hijyen ve güvenlik standartlarına uygun şekilde tasarlanarak her yaştan ziyaretçiye konforlu ve keyifli bir tatil ortamı sunacak.

35 Halk Plajına Ulaşılacak

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir gibi turizmin gözde illerinde 15 noktada hizmet veren halk plajlarına 2025 sezonu itibarıyla yeni destinasyonlar da eklenecek. Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova, Bodrum Yalıkavak, Çeşme Ovacık, Adana Karataş ve Giresun Merkez gibi bölgelerde yeni halk plajlarının faaliyete geçmesiyle birlikte toplam sayının 35’e çıkarılması hedefleniyor.

Ücretsiz ve kaliteli deniz tatilini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Halk Plajları Projesi, yerli ve yabancı turistlere doğayla iç içe, erişilebilir ve sürdürülebilir tatil imkânı sunmayı sürdürecek.