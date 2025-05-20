Survivor’da haftanın dokunulmazlık oyunlarında üstünlük Gönüllüler takımına geçti. Bu sonuçla birlikte Aycan, Meryem, Hikmet ve İsmail Balaban eleme potasında yer aldı. Heyecanla beklenen düello gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

Finalde Meryem ve İsmail Karşı Karşıya Geldi

İki etap üzerinden oynanan düellolarda Hikmet ve Aycan potadan çıkmayı başarırken, final eşleşmesi Meryem Kasap ve İsmail Balaban arasında gerçekleşti. Mücadele boyunca zor anlar yaşanırken, her iki yarışmacı da elinden geleni yaptı. Ancak iki turda da galip gelen Meryem Survivor’da devam etmeye hak kazandı. Böylece 2021 Survivor şampiyonu İsmail Balaban, All Star’a veda eden isim oldu.

Balaban Gözyaşlarını Tutamadı: “Benden Buraya Kadar”

Elenme sonrası duygularını gözyaşları içinde paylaşan Balaban, mental olarak zorlandığını şu sözlerle dile getirdi:

“Son günlerde odaklanmakta ciddi sıkıntılar yaşıyordum. İçimde büyük birikmişlikler vardı, zihinsel olarak sınırlarımı zorladım. Bugün tam anlamıyla kendimi veremedim. Belki de gerçekten yoruldum. Bardak taştı. Meryem’i tebrik ediyorum, daha iyi mücadele etti.”

2021 yılında Survivor şampiyonu olan Balaban, bu sezon da elinden geleni yaptığını vurgularken; “Acun Medya ailesine bana bu şansı bir kez daha verdikleri için teşekkür ederim. Güreş camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Ailemi, evimi çok özledim. Benden buraya kadar,” sözleriyle yarışmaya veda etti.

Survivor'da Final Yaklaşıyor

Survivor All Star’da artık sona yaklaşılıyor. Her bölümde rekabetin dozu artarken, kalan yarışmacılar şampiyonluk için son kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İzleyiciler ise “Survivor’da kim elenecek?” ve “Finale kim kalacak?” sorularının cevaplarını merakla bekliyor.