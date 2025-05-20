KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir', duygusal ve heyecan dolu yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi ve gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Fikriye’nin vefatı, Alya’yı derinden etkilerken Cihan, bu zorlu süreçte ona destek verdi. Cihan, Mine’nin hamile olduğunu öğrendiğinde, gerçeği kendisinden saklayan Sadakat ve Mine’ye hesap sordu. Tüm gerçekleri Alya ile paylaşan Cihan’ın ardından Sadakat’ın Mine’yi konağa getirmesiyle gerilim iyice yükseldi.

Dizide, Fikriye hayatını kaybetmeden önce Alya’yı Cihan’a emanet ettiğini ifade etti. Son sözlerinde Alya’ya, “Cihan’ı kaybetme, ellerinden tut ve onu sevdiğini söyle” dedi. Alya’nın gözyaşları içinde gerçekleşen bu duygu yüklü sahneye Sezen Aksu’nun “Kurşuni Renkler” şarkısı eşlik etti. Fikriye’nin cenazesinde Alya, Cihan’a sarılarak güç buldu.

Mine’nin Hamileliği Ortaya Çıktı

Cihan, Mine’nin hamile olduğunu öğrendikten sonra Sadakat’e, “Sen o kadınla bir oldun ama Alya bana hayat verdi” diyerek tepki gösterdi. Bebeğin erkek olduğu bilgisi Sadakat’ın moralini biraz yükseltti. Bölüm sonunda Sadakat’ın Mine’yi konağa getirmesi ve Cihan’ın onu kovması, dizideki gerilimi artırdı. Sadakat’ın Alya’ya, “Kimin gitmesi gerektiğini sen biliyorsun” demesi ise izleyicilerde merak uyandırdı.

Reytinglerde Zirvedeki Yerini Koruyor

‘Uzak Şehir’, yeni bölümüyle reyting sıralamasında zirvedeki yerini korudu. TOTAL izleyici grubunda 14,85 reyting ve %41,82 izlenme payı elde eden dizi, AB kategorisinde 10,30 reyting ve %33,36 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 13,40 reyting ve %38,70 izlenme payı aldı. Tüm kategorilerde birinci olarak güçlü bir performans sergiledi.

‘Uzak Şehir’, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.