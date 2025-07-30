Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stadyumun isminin "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar birden fazla resmi başvuruda bulunduklarını ancak hiçbirine cevap verilmediğini dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, stadyum isim değişikliği için yapılan başvuruların cevapsız kaldığını açıkladı. “Atatürk Stadı ismi için birden fazla başvurumuz oldu ama cevap verilmedi. Kamuda bir ay içinde yanıt gelmezse tekrar başvuru yapmak zorundasınız. Biz de bu süre dolunca yeniden başvurduk ama yine cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, bu sürecin neden uzadığına dair bir açıklama yapılmadığını belirterek, kamuoyunun hassasiyetine dikkat çekti. “Biz bu ismin bu statta yaşamasını istiyoruz. Bu yalnızca Fenerbahçe’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna bir vefa borcudur” dedi.

Fenerbahçe yönetimi konunun takipçisi olacaklarını belirtiyor.