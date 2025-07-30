Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Nallıhan ilçesi ile enerji üretimiyle bilinen Çayırhan arasında geçtiğimiz aylarda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan “melodili yol” projesi tamamlanmıştı. Sürücüler belirli hızda bu yoldan geçerken, asfaltın özel tasarımı sayesinde Mozart'ın ünlü "Türk Marşı" melodisini duyabiliyor. Ancak bu teknolojik yenilik, Belenalan Köyü’nde yaşayan Ziya Gültekin için oldukça ilginç ve komik bir deneyime dönüştü.

“ARABAMDAN MÜZİK GELİYORDU, KORKTUM”

73 yaşındaki Ziya Gültekin, genellikle köyünden fazla dışarı çıkmayan, hayatını tarım ve hayvancılıkla sürdüren mütevazı bir vatandaş. Geçtiğimiz hafta Ankara’ya gitmek üzere sabah erken saatlerde yola çıkan Gültekin, Çayırhan mevkisine yaklaşırken arabasından beklenmedik bir ses duydu. O anı şu sözlerle anlattı:

“Arabamdan bir anda müzik sesi gelmeye başladı. Önce radyoyu kontrol ettim, kapalıydı. Telefon desen sessizde. İçime bir kurt düştü, 'Herhalde motor ya da kayıştan ses geliyor' dedim. Hemen dörtlüleri yaktım, sağa çektim. Kaputu açtım, altına baktım. Bir şey yok. Köyden şaka mı yaptılar, arabaya gizli hoparlör mü koydular diye bile düşündüm.”

SANAYİDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ziya amca, kafası karışmış bir şekilde Ankara’ya kadar ulaştı ve hemen sanayiye giderek ustalara başvurdu. Aracın detaylı kontrolü sonrası ustalardan aldığı yanıt ise hem kendisini hem dinleyenleri güldürdü:

“‘Amca sen arabanla Çayırhan’dan geçerken Mozart dinlemişsin,’ dediler. Meğer Türkiye’nin ilk melodili yolunu yapmışlar. Yolun asfaltına özel kesikler atılmış, belirli bir hızla geçince nota gibi çalışıyor. Duyduğum o ses Mozart’ın Türk Marşı imiş!”

KÖY MEYDANINDA GÜLMEKTEN KIRILDILAR

Ziya Gültekin, dönüş yolunda melodili yoldan bir kez daha geçtiğini ve bu kez dikkatle müziği dinlediğini söyledi. Belenalan Köyü’ne döndüğünde ise yaşadığı bu ilginç deneyimi köy kahvesinde anlatınca, kahkaha tufanı koptu:

“Anlattım herkese, millet kahkahayı bastı. ‘Ziya amca Mozart dinlemiş farkında değilmiş’ diye takıldılar. Ben böyle şey duymadım, yol müzik çalıyor deseler inanmazdım.”

YOLUN TEKNİK DETAYLARI

Nallıhan-Çayırhan yolundaki bu özel asfalt, sürücünün 70 km/s hızla seyrettiği takdirde belirli frekansta titreşimler oluşturuyor. Lastiklerin bu yüzeyle teması sayesinde melodik bir ses duyuluyor. Karayolları yetkilileri, bu uygulamanın hem sürüş güvenliğini artırmayı hem de sürücülere kültürel bir deneyim sunmayı amaçladığını belirtiyor.

Nallıhan’ın adını bu kez bir Mozart hikâyesiyle duyurması, yöre halkı arasında da memnuniyetle karşılandı. Kim bilir, belki yakında melodili yollar köy düğünlerinde halay marşı da çalar!