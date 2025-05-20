Erdeniz Şen, yaşamını yitirdi
Erdeniz Şen, yaşamını yitirdi
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hasköy Mahallesi’nden geçen Ankara Çayı’nda yapılan kapsamlı temizlikte, 17 kamyon dolusu çamur, inşaat atığı ve evsel atık ekiplerce toplandı.

Yetkililer, daha yaşanabilir ve temiz bir çevre için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi