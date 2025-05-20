Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hasköy Mahallesi’nden geçen Ankara Çayı’nda yapılan kapsamlı temizlikte, 17 kamyon dolusu çamur, inşaat atığı ve evsel atık ekiplerce toplandı.

Yetkililer, daha yaşanabilir ve temiz bir çevre için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Temizlik Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz



📍Keçiören ilçesi;



➡️Ankara Çayı'nın Hasköy Mahallesi kısmında, 17 kamyon çamur, inşaat artığı ve evsel atık ekiplerimizce temizlendi.✅



🌿Daha yaşanabilir bir çevre için;#ASKİÇalışıyor👷‍♂️ pic.twitter.com/wD9cWfQHqR — ASKİ Genel Müdürlüğü (@askiankara) May 19, 2025