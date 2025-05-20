Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de üst düzey temaslarda bulundu. Şam'da gerçekleşen görüşmede, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin El Selame ile bir araya gelen Kalın, Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğini ve bölgesel güvenlik iş birliğini kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmelerde Öne Çıkan Başlıklar

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dün gerçekleşen kritik toplantıda Suriye’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarı ön plana çıktı. Taraflar, Türkiye’nin her zaman Suriye’nin yanında yer alacağı ve bu tutumu sürdürmeye kararlı olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

YPG Konusu ve Sınır Güvenliği

Görüşmede, sınır güvenliği, göç yönetimi ve silahlı grupların entegrasyonu gibi birçok başlık da ele alındı. YPG’nin de dahil olduğu tüm silahlı grupların silah bırakması ve Suriye’nin siyasi sürecine entegre edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, sınır hattındaki güvenlik önlemleri, gümrük kapılarının işleyişi ve DEAŞ mensuplarının bulunduğu cezaevleri ile kampların yönetimi gibi kritik konularda iş birliği vurgulandı.