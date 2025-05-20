Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ilçede Şeyhsinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerinde meydana geldi. Üç katlı binanın en üst katındaki oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahaleleri yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA