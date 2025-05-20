Balıkesir Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce Çoruk Mahallesi yolu üzerinde 3 sera kurdu. O yıldan itibaren her yıl stevia fidesi yetiştiren Güvenç, bu yıl ise 620 bin tütün fidesi üretti. Güvenç, stevia fidelerinin Marmara Adası'nda çiftçilere dağıtılacağını, tütün fidelerinin ise Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki köylerde toprakla buluşturulacağını söyledi. Güvenç, bu yıl ilk kez Yenice'deki üreticiler için tütün fidesi hazırladığını belirterek, "13 yıldır süren stevia fide üretimimiz devam ediyor. Bu yıl da Marmara Adalar Belediyesi öncülüğünde ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bölgede 10 çiftçiyle stevia üretimi yapılacak. Fideler hazır durumda. Üretim devam ediyor. Yeni başlayan tütün üretimi de Yenice'deki üreticilere ekonomik katkı sağlayacak" dedi.

Kaynak: DHA