Yarışma öncesi Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, organizasyonun bu yıl 17'nci kez düzenlendiğini belirterek, "Yüzümüzün akıyla inşallah bakanlığımızın güvenine layık olacak şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

10 Bini Aşkın Katılımcı, 3 Bin 903 Robot

Esen, yarışma kayıtlarının bugün başladığını ve etkinliğe yaklaşık 10 bin 500 kişinin, toplamda 3 bin 903 robotla katılacağını aktardı. Yarışmalar yarın itibarıyla resmen başlayacak.

Azerbaycan ve Özbekistan’dan Yoğun Katılım

Yarışmaya Azerbaycan’dan katılan öğretmen Imamir Mirzoyeva, bu yıl 12 öğrenciyle birlikte yarıştıklarını söyledi. Beş yıldır etkinliğe katıldıklarını belirten Mirzoyeva, "Farklı kategorilerde robotlarla yarışmaya hazırlandık. Geçmişte olduğu gibi derecelerle ülkemize dönmek istiyoruz." dedi.

Azerbaycanlı öğrenci Muhammed Pashazade ise yarışma öncesi heyecanlarını dile getirerek, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkedir. Bir millet ve iki devlettir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilk kez katılan Özbekistanlı öğrenci Mamurbek Yusupov da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her şeyin çok güzel ilerlediğini söyledi.

Uluslararası nitelik taşıyan MEB Robot Yarışması, farklı ülkelerden gelen gençleri teknoloji ve mühendislik alanında bir araya getirerek hem dostluk hem de rekabet ortamı sunmayı amaçlıyor.