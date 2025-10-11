İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazze’de iki yıldır devam eden savaşın “insanlığın vicdanını kanatan bir trajediye” dönüştüğünü belirtti.

On binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, yüz binlercesinin evsiz kaldığını ve çocukların geleceksiz bırakıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Her bir masum can kaybı, hepimizin ortak utancıdır” dedi.

“Ateşkes umut verici ama kalıcı olmalı”

Ateşkesin ve barış sürecinin ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen İmamoğlu, “Rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden bölgeye ulaşacak olması, acıların bir nebze hafiflemesine vesile olacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Türkiye’nin bu süreçteki yapıcı rolünün değerli olduğunu belirterek, “Kalıcı barış için bu katkının kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

“Gerçek barış, adaletle mümkündür”

İmamoğlu, gerçek barışın yalnızca silahların susmasıyla değil, Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs’te de güvenlik ve adaletin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Eşitlik temelli adil bir barış süreci, iki devletli çözüm çerçevesinde hayata geçirilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

“Çocukların korkusuzca büyüdüğü bir Ortadoğu mümkün”

İmamoğlu, barışın kalıcı olduğu, çocukların korkusuzca büyüyebildiği bir Ortadoğu’nun mümkün olduğunu belirterek, “Bu hedefe ulaşmak sadece siyasetçilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğu” sözleriyle mesajını tamamladı.