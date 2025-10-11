ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik basın toplantısının ardından, Gazze’deki ateşkes süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, pazartesi günü İsrail Parlamentosu Knesset’te konuşma yapacağını ve ardından Mısır’a gideceğini belirtti.

“Dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi.”

“Gazze Ateşkesi Tüm Bölge ve Dünya İçin Önemli”

Trump, Gazze’de başlayan ateşkesin yalnızca İsrail ve Filistin için değil, tüm bölge ülkeleri ve dünya için iyi bir gelişme olduğunu vurguladı:

“Bu, Gazze’nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu, Orta Doğu’da barış demek. Bu çok güzel bir şey.”

Ateşkesin Kalıcılığı Hakkında Trump’tan Değerlendirme

Ateşkesin kalıcı olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Trump, şunları söyledi:

“Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü; 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu.”