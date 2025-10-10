İsrail basınında yer alan haberlere göre:

  • İsrail ordusu, tüm askeri operasyonlarını 72 saat boyunca durduracak.

  • 24 saat içinde ordu, belirlenen sınırlara çekilecek.

  • Hamas, elindeki tüm İsrailli rehineleri 72 saat içinde serbest bırakacak.

    Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür
  • İsrail ise, anlaşma kapsamında belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Uluslararası Gözetim: Türkiye Dahil Görev Gücü Kuruluyor

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek amacıyla bir uluslararası görev gücü kurulacak. Bu yapıya katılacak ülkeler arasında:

  • ABD

  • Katar

  • Mısır

  • Türkiye

  • ve diğer bazı ülkeler yer alacak.

Bu ülkeler, sürecin şeffaf ve mutabakata uygun biçimde ilerlemesini sağlayacak.

Amaç: Savaşı Sona Erdirmek ve Esirleri Geri Getirmek

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın amacının net olduğu vurgulandı:

“Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve tüm İsrailli esirleri geri getirmek.”

Kaynak: DHA