İsrail basınında yer alan haberlere göre:
-
İsrail ordusu, tüm askeri operasyonlarını 72 saat boyunca durduracak.
-
24 saat içinde ordu, belirlenen sınırlara çekilecek.
-
Hamas, elindeki tüm İsrailli rehineleri 72 saat içinde serbest bırakacak.
-
İsrail ise, anlaşma kapsamında belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak.
Uluslararası Gözetim: Türkiye Dahil Görev Gücü Kuruluyor
Ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetlemek amacıyla bir uluslararası görev gücü kurulacak. Bu yapıya katılacak ülkeler arasında:
-
ABD
-
Katar
-
Mısır
-
Türkiye
-
ve diğer bazı ülkeler yer alacak.
Bu ülkeler, sürecin şeffaf ve mutabakata uygun biçimde ilerlemesini sağlayacak.
Amaç: Savaşı Sona Erdirmek ve Esirleri Geri Getirmek
İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın amacının net olduğu vurgulandı:
“Gazze’deki savaşı sona erdirmek ve tüm İsrailli esirleri geri getirmek.”