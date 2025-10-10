Kadro Dağılımı Şu Şekilde:

  • 26 Mühendis

  • 41 Veteriner Hekim

  • 25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • 108 Destek Personeli

Toplamda 200 sözleşmeli personel, 2024 KPSS puanına göre değerlendirilerek alınacak.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Önemli Bilgiler:

İlana İlişkin Detaylar

İlanda; adaylarda aranan özel ve genel nitelikler, başvuru koşulları, değerlendirme ve yerleştirme esasları, atama süreci gibi kritik bilgiler yer alıyor. Başvuru yapacak adayların ilan metnini dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA