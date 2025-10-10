Kadro Dağılımı Şu Şekilde:
-
26 Mühendis
-
41 Veteriner Hekim
-
25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
-
108 Destek Personeli
Toplamda 200 sözleşmeli personel, 2024 KPSS puanına göre değerlendirilerek alınacak.
Başvuru Tarihleri ve Şekli
-
Başvuru Tarihleri: 13 - 24 Ekim 2025
-
Başvuru Adresi:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
(Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile)
Önemli Bilgiler:
-
Başvurular yalnızca online olarak kabul edilecek.
-
Değerlendirmede 2024 KPSS puanı esas alınacak.
-
Asil aday sayısı kadar, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.
-
Yerleştirme sonuçları:
-
-
-
isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.
İlana İlişkin Detaylar
İlanda; adaylarda aranan özel ve genel nitelikler, başvuru koşulları, değerlendirme ve yerleştirme esasları, atama süreci gibi kritik bilgiler yer alıyor. Başvuru yapacak adayların ilan metnini dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.