Kadro Dağılımı Şu Şekilde:

26 Mühendis

41 Veteriner Hekim

25 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

108 Destek Personeli

Toplamda 200 sözleşmeli personel, 2024 KPSS puanına göre değerlendirilerek alınacak.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvuru Tarihleri: 13 - 24 Ekim 2025

Başvuru Adresi:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

(Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile)

Önemli Bilgiler:

İlana İlişkin Detaylar

İlanda; adaylarda aranan özel ve genel nitelikler, başvuru koşulları, değerlendirme ve yerleştirme esasları, atama süreci gibi kritik bilgiler yer alıyor. Başvuru yapacak adayların ilan metnini dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.