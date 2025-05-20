Yepyeni bölümler ve geçmiş sezonlar bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak.” ifadelerini kullandı.

Yeni yayın anlaşması kapsamında hem klasik bölümler hem de 56. sezon itibarıyla hazırlanacak yeni bölümler platformda yer alacak. Eğitici içeriğiyle dünya çapında milyonlarca çocuğun gelişimine katkı sunan program, böylece dijital çağda daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Yeni sezonun, her biri yaklaşık 11 dakikalık bölümlerden oluşması ve “Elmo’s World”, “Cookie Monster’s Foodie Truck” gibi ikonik karakterlerin hikâyelerini barındırması bekleniyor. Ayrıca “Tales from 123” isimli animasyon formatlı yeni bir seri de izleyiciyle buluşacak.

Çocukların ve nostalji severlerin gönlünde taht kuran Susam Sokağı, Netflix ailesine resmen katıldı. Platform, duyuruyu eğlenceli bir video ile yaptı: Kurabiye Canavarı, Netflix’in ikonik “N” harfini ısırıyor.

Netflix tarafından yapılan açıklamada, Susam Sokağı’nın yepyeni bölümleri ve geçmiş sezonlarının bu yılın ilerleyen döneminde izleyicilerle buluşacağı belirtildi.

İlk olarak 1969’da ABD’de başlayan ve Türkiye’de 1989-1991 yıllarında TRT ekranlarında yayınlanan Susam Sokağı, Minik Kuş, Kirpik ve Kurabiye Canavarı gibi unutulmaz karakterleriyle yeni nesil izleyicilerle dijital dünyada yeniden buluşacak.

Yayın tarihleri ve detaylar önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Orijinal adıyla Sesame Street olan program, özellikle Kırpık (Oscar the Grouch), Minik Kuş (Big Bird), Kurabiye Canavarı (Cookie Monster), Edi ve Büdü (Ernie ve Bert) gibi karakterleriyle Türkiye’de uzun süre hafızalarda yer edindi. Program, erken çocukluk gelişimi, arkadaşlık, paylaşım, empati ve çevre bilinci gibi önemli temaları işleyerek çocukların eğitimine katkı sağladı.

İlk olarak 1969’da ABD’de başlayan ve Türkiye’de 1989-1991 yıllarında TRT ekranlarında yayınlanan Susam Sokağı, yeni nesil izleyicilerle dijital dünyada yeniden buluşacak.

Yeni Susam Sokağı Hakkında Açıklama

Yapımcı kuruluş Sesame Workshop, yeni Susam Sokağı bölümlerinin dünya genelinde Netflix’te ve ABD’de PBS Kids ekranlarında yayınlanacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı.

Netflix, PBS ve Corporation for Public Broadcasting ortaklığıyla kurulan bu kamu-özel işbirliğinin, Susam Sokağı’nın dünya çapında çocuklara katkı sağlamaya devam etmesini mümkün kılacağı belirtildi.

Yapımcı kuruluş Sesame Workshp'un açıklaması şöyle: "Yeni Susam Sokağı bölümlerinin dünya genelinde Netflix’te ve ABD’de PBS Kids ekranlarında yayınlanacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Netflix, PBS ve Corporation for Public Broadcasting ortaklığıyla kurulan bu kamu-özel işbirliği, Susam Sokağı’nın dünya çapında çocuklara katkı sağlamaya devam etmesini sağlayacak.”