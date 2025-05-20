Ailenin avukatı Rezan Epözdemir’in verdiği bilgiye göre, olay günü Kadıköy Bit Pazarı’nın üst kısmındaki park alanına ait güvenlik kamerası kayıtları, kayıt süresi dolduğu için sistemden silindi. Bu duruma ilişkin resmi yanıtın dosyaya eklendiği belirtildi.

Avukat Epözdemir, bu kayıtlarda taraflar arasında geçtiği iddia edilen ilk temasın ve tartışmanın yer aldığını söyleyerek, “Böylesine hassas bir soruşturmada bu kayıtların olayın hemen ardından incelenmesi gerekirdi. Mahkeme, bizim başvurumuz üzerine görüntülerin temin edilmesine karar verdi ancak görüntülerin artık sistemde bulunmadığı bildirildi. Olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyan bu materyallerin mevcut olmaması kabul edilemez bir durum” dedi.

Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, olayda kullanılan kesici aletin, ilgili yasa kapsamında "yasaklı" kategorisinde değerlendirilmediği ve bu nedenle ilgili suçtan dolayı kovuşturma yapılmamasına karar verildiği de aktarıldı. Epözdemir bu kararı eleştirerek, “Bu tür bir alet yasak kapsamında değilse, hangisi öyle kabul edilecektir? Bu durum hukuki düzenlemelerde gözden geçirilmesi gereken bir boşluğa işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Minguzzi ailesi adına yapılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği ve tüm yasal yolların kullanılacağı da vurgulandı.

Evladımız Ahmet Minguzzi dosyası ile ilgili yeni gelişmeler sonrası açıklamalarım. pic.twitter.com/i3eeph0Zjj — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) May 20, 2025