2024/314 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/314 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Pursaklar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Küme Evleri Caddesine cepheli olan taşınmaz tapu kaydında Yeşilyurt mahallesi, Gök Çorak Mevkii, 888 ada 40 parselde kayıtlı 958,81 m² yüz ölçümlü bağın bulunduğu parselin geometrik olarak yaklaşık dikdörtgen formunda topoğrafik olarak düz arazi vasfında olduğu, parsel üzerinde 2 çınar ağacı, 44 çam ağacı (parsel sınır çevresinde düzenli aralıklı) ve 10 ceviz ağacı bulunduğu, parselin bir cephesinde kayar kapı bulunduğu ve beton direk aralarına tel örgü ile çevrili olduğu, parsel içerisinde 36 m² (6x6) çardak ve 6 m² (3x2) su deposu bulunduğu, mahallinde bağ niteliğinde kullanıldığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Küme Evleri Caddesine Cepheli Bağ Pursaklar / Ankara

Yüzölçümü : 958,81 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/04/2025 tarih ve78783 sayılı cevabi yazılarında, 888 ada 40 nolu parselin mülga Sirkeli Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırlarında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanı" kullanımında olduğu, parselin henüz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve parselasyon planının bulunmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan parselin yapılaşmaya konu edilemeyeceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.148.329,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.