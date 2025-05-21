Zorlu Holding, 4.9 milyar dolarlık borç yükü ile başa çıkabilmek amacıyla Vestel'in sahibi olduğu Zorlu AVM'yi satma kararı aldı. Bu radikal adım, holdingin mali durumunu iyileştirmek ve borç yükünü hafifletmek için düşündüğü stratejilerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Medyada yer alan bilgilere göre, Zorlu AVM için biçilen değer 1.5 milyar Euro (yaklaşık 50 milyar TL) olarak belirlendi. Zorlu Center projesinin önemli varlıklarından biri olan bu alışveriş merkezi, İstanbul'un en prestijli lokasyonlarından birinde yer alıyor. Zorlu Holding’in bu satışı gerçekleştirmesi, hem şirketin finansal yüklerini azaltma hem de stratejik yeniden yapılanma sürecine katkıda bulunma hedefi taşıyor.

Borç Yapılandırması ve İş Gücü Düzenlemeleri

Zorlu Holding, mevcut borç yükünü hafifletmek için yalnızca varlık satışlarına odaklanmamış; aynı zamanda iş gücünü de yeniden yapılandırma kararları almıştı. CEO Ömer Yüngül, verimlilik artırma amacıyla 2 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığını belirtildi. Bu karar, holdingin daha rekabetçi bir yapıya bürünme çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Mali Durum ve Yatırımcı Güveni

Zorlu Holding, kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırarak finansal baskıyı hafifletmeyi amaçladı. 1.3 milyar dolarlık lira cinsinden kısa vadeli borcunu, 15 yıl vade ile Euro cinsinden uzun vadeli kredilere dönüştürerek kısa vadeli borç oranını yüzde 60’tan yüzde 40’a düşürdü. Ancak, Moody's tarafından Vestel'in kredi notunun Caa1'e düşürülmesi ve ilk çeyrekte açıklanan 5.08 milyar lira (131 milyon dolar) net zarar, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Stratejik Hedefler: ABD Pazarına Açılım

Ömer Yüngül, Zorlu Holding’in sadece iç pazarda değil, uluslararası alanda da büyümeyi hedeflediğini dile getirdi. Özellikle ABD pazarına açılma çabaları, holdingin ihracat potansiyelini artırmak ve global rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli bir strateji olarak görülüyor.