CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen mitingde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma sürecine ilişkin konuşan Özel, son günlerde kamuoyuna yansıyan "telefon bulundu" iddialarını sert sözlerle eleştirdi.

Özel, "Bazı köşe yazarları ve gazeteciler, iki gündür utanmadan 'telefon bulundu' manşetleri atıyor. Oysa söz konusu telefon, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı, sonrasında kapatılıp çekmeceye konulan ve beş yıldır aktif olmayan bir cihazdır. Bu telefonu, algı operasyonu malzemesi haline getirmeye çalışıyorlar. Bahsedilen cihaz, zaten İmamoğlu’nun ilk ifadesinde belirttiği 532 721 03 25 numaralı telefondur. Yeniymiş gibi sunulan bir şey yok ortada. Delilmiş gibi sunulan bu telefon, davanın seyrini değiştirecek herhangi bir unsur barındırmamaktadır. Ekrem İmamoğlu masumdur. Ben kendisine sonuna kadar kefilim," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Özel, "Sayın Erdoğan, yalanlar üzerine kurduğunuz bu kumpas artık işlemiyor. İddianamede yer alan iftiralar çürümüş, halk bu düzene ikna olmamıştır. Bu yanlıştan dönmek için hâlâ vaktiniz var," dedi.

"Eğer Bu Suçsa, Suçun Sorumlusu Benim"

Özgür Özel, bazı belediye meclis üyelerinin hedef alınmasını da eleştirerek, Kürt siyasetçilerin listelere alınmasının suç gibi gösterilmesini kabul etmediklerini belirtti. Özel, "Birçok il ve ilçede, farklı partilerden Kürt kökenli isimler listelerimizde yer aldı. Savcı ise bunu ‘suç’ olarak değerlendirmiş. Eğer bu bir suçsa, suçun faili benim. Bu tercihler ne bir hata ne de bir günah. Türkiye’nin barışı ve kardeşliği için atılmış adımlardır" dedi.

HDK’ya yönelik davaları da eleştiren Özel, "Bugün HDK’ya dair bir davada, aralarında Kürt siyasetçilerin de bulunduğu 10 kişi sabah 10’dan akşama kadar yargılandı. Oysa Yargıtay kararlarında HDK’nın bir kongre yapısı olduğu, terör örgütü sayılmadığı açıkça yer alıyor. Tüm bu uygulamalar, Türkiye demokrasisine büyük bir darbedir. Kürt siyasetçileri hedef almakla toplumsal barışa zarar veriliyor," açıklamasında bulundu.

"Bu Meydan Türkiye’nin Umudu"

Konuşmasının sonunda toplumsal birlik vurgusu yapan Özel, "Bu meydanda toplananlar, Ekrem İmamoğlu’nun da, Selahattin Demirtaş’ın da, Ümit Özdağ’ın da özgürlüğünü savunabilen demokratlardır. Kimse tek başına özgür olamaz. Ya hep birlikte özgür olacağız, ya da hiçbirimiz. Türkiye’nin umudu bu meydandadır," dedi.