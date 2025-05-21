Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 21 Mayıs 1864 yılında gerçekleşen ve yüzbinlerce Çerkes'in hayatını kaybettiği Çerkes Sürgünü'nü andığı bir paylaşım gerçekleştirdi.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

''21 Mayıs 1864, Çerkes halkının hafızasına kazınmış bir felaketin yıl dönümü. Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum.'' açıklaması yer aldı.

21 Mayıs 1864, Çerkes halkının hafızasına kazınmış bir felaketin yıl dönümü.



Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum. pic.twitter.com/rvO7rocXGw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 21, 2025

ÇERKES SÜRGÜNÜ NEDİR?

Çerkes Sürgünü, 19. yüzyılın ortalarında, Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'yı ele geçirme ve bölgedeki Çerkes halkını kontrol altına alma politikaları sonucunda yaşanan büyük bir insanlık trajedisidir. Bu olay, özellikle 1864 yılında, yaklaşık 300 yıl süren Rus-Kafkas Savaşları'nın sona ermesiyle doruk noktasına ulaşmıştır.

Savaşın sonlarına doğru, Rus İmparatorluğu, Kafkasya'daki Çerkes köylerini sistematik olarak yakıp yıkarak ve direniş gösterenleri katlederek, sağ kalan nüfusu Karadeniz kıyısına doğru sürmüştür.

Amaç, bölgeyi Ruslaştırmak ve Müslüman Çerkes nüfusunu ortadan kaldırmaktı. Milyonlarca Çerkes, zorla gemilere bindirilerek Osmanlı topraklarına sürülmüştür. Bu yolculuk sırasında salgın hastalıklar, açlık ve kötü yaşam koşulları nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir.

21 Mayıs 1864 tarihi, Çerkesler tarafından "Çerkes Sürgünü ve Soykırımı Anma Günü" olarak kabul edilir.

Bu tarih, Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'daki direnişi tamamen kırması ve toplu sürgünlerin başlamasıyla sembolleşmiştir. Sürgün sonucunda, Çerkes nüfusunun büyük bir kısmı anavatanlarından koparılmış ve dünyanın dört bir yanına, özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'na (başta günümüz Türkiye'si, Suriye ve Ürdün) dağılmıştır.

Bu olay, modern tarihin en büyük zorunlu göç ve etnik temizlik olaylarından biri olarak kabul edilmekte ve Çerkes halkının hafızasında derin bir yara olarak yerini korumaktadır.