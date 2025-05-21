​​​​​​​İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi’ni ziyaret ederek geleceğin polis adaylarıyla bir araya geldi. Yerlikaya, ziyaretine ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Polis Akademisi’nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bu kurum; bilgiyle yoğrulan iradenin, vatan sevgisiyle büyüyen yüreklerin yuvasıdır. Burada sadece kanun değil, aynı zamanda sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk da öğretilir” ifadelerini kullandı.

Polis Akademisi’nde verilen eğitimin uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Yerlikaya, “Modern, disiplinli ve bilimsel müfredatla ilerliyoruz. Akademimiz, yalnızca Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın da güvenlik güçlerini yetiştiren saygın bir kurumdur” dedi.

Bakan Yerlikaya, 23 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde 34’ü misafir öğrenci olmak üzere toplam 8.354 öğrencinin mezun olacağını açıkladı. Mezun olacaklar arasında 201 komiser yardımcısı ve 8 bin 153 polis memuru yer alacak.

“Polislerimiz yetkisini hukuktan, gücünü adaletten, duasını aziz milletimizden alır” diyen Yerlikaya, mezun olacak polislerin Türkiye'nin dört bir yanında güvenin ve huzurun teminatı olacaklarını belirtti.