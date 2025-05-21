Çankaya Belediyesi önünde dün gece saatlerinde hayvanseverler tarafından eylem düzenlendi. Eylemin nedeni, belediye ekiplerinin yaşlı ve kilolu bir sokak köpeğini alarak uyutmak istediği iddiası oldu. Olayın ardından köpeğin ölmesi tepkilere yol açtı.

Hayvanseverler, belediye ekiplerinin uygulamasını protesto ederek Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Taraflar arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bu sabah saatlerinde EKOL TV’de katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yaşananlara açıklık getirdi.

"Tedavisini Biz Yaparız Dediler, Hayvan Öldü"

Güner, olayın gündüz saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, “Toplama faaliyeti sırasında bir hayvanımızın kaybettiği iddiası var, ben sabah öğrendim. Toplama faaliyeti gündüz yapılıyor. Gece eylem düzenleyen arkadaşlar, köpeğin belediyenin uygulaması sırasında öldüğünü söylemişler. Ben de ekip arkadaşlarımızı aradım. Bizim hatamız olabilir mi? diye Toplama faaliyetinden sonra hayvan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yaşam alanımıza götürülüyor. ABB orada bir alan oluşturdu. Hayvanseverler ‘tedavisini biz yapacağız’ diyerek köpeği tutanak ile teslim almışlar. Sonra ne olduysa, biz mi hata yaptık, veteriner mi hata yaptı bilmiyorum ama hayvan ölmüş,” dedi.

Belediye Başkanı Güner bu konuda gerekli araştırmayı da yapacaklarını ifade etti.