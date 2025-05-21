Ünlü ressam Kenan Işık’ın Ankara’daki ilk kişisel sergisi “Zamanın Aralığında”, Sokratin Arts and Culture’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, İstanbul’un tarihi dokusu 25 farklı teknikle yorumlanarak sanatseverlerle buluştu.

İstanbul’un Tarihi Yapıları Farklı Malzemelerle Yorumlandı

Gravür, kumaş, tel, cam, ahşap, akrilik ve yağlıboya gibi çok sayıda teknik kullanılarak hazırlanan eserlerde Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi, Sirkeci Garı, Bozdoğan Kemeri, Topkapı Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı gibi İstanbul’un simge yapıları yeniden hayat buldu.

Işık: “İstanbul, Zamanın Aralığında Bir Nur”

Anadolu Ajansı’na konuşan Kenan Işık, İstanbul’un onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Van’dan İstanbul’a taşındığını ve sanat yolculuğunun bu şehirde şekillendiğini söyledi. Işık, “İstanbul'da gördüğüm yapılar sadece taş ve tuğladan ibaret değil, zamanın içindeki bir nur. O nuru arıyorum ve resimlerime taşıyorum,” dedi.

“Her Eserin Bir Hikayesi Var”

Sanatçının 64 eserinin yer aldığı sergide 20’si daha önce İstanbul Kalyon Kültür’de sergilenen “Zamanın Ardında” başlıklı sergiden alınırken, 44’ü yeni çalışmalardan oluşuyor. Eserlerinde şehrin tarihsel deformasyonuna da dikkat çeken Işık, “Restorasyon çalışmaları sırasında kurulan iskeleleri ve işçileri tel, kablo gibi materyallerle tablolarıma yansıttım,” dedi.

“Ayasofya ve Galata Kulesi Olmadan Olmaz”

İstanbul’a ilk geldiğinde karşılaştığı iki yapı olan Galata Kulesi ve Ayasofya’nın, neredeyse tüm eserlerinde yer aldığını ifade eden sanatçı, bu iki yapının İstanbul’un ruhunu yansıttığını söyledi. Özellikle Ayasofya’nın tarihsel dönüşümünü anlattığı “Kafesteki Hafıza” adlı serisinde, yapının kiliseden camiye, oradan müzeye ve tekrar camiye dönüşümünü işlediğini belirtti.

“İstanbul’un Renkleri: Mavi ve Kırmızı”

Renklerin dili olduğunu vurgulayan Işık, eserlerinde İstanbul’u en iyi anlatan tonların mavi ve kırmızı olduğunu söyledi. “Mavi denizi, kırmızı ise aşkı ve şiddeti temsil ediyor,” diyen Işık, siyah-beyaz gravürlerin yanı sıra bu iki rengi özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Sergi 22 Haziran’a Kadar Ziyarete Açık

Serginin açılışında, Sokratin Arts and Culture’nin kurucusu Dr. Pınar Kandemir ve serginin küratörü Özge Yakıcı birer konuşma yaptı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da katıldı. Kenan Işık’ın “Zamanın Aralığında” sergisi, 22 Haziran 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.