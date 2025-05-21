Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaşanan gerginlik, CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında sert tartışmalara sahne oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yanıt vermek isteyince tansiyon yükseldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un söz vermemesi üzerine Başarır kürsüye yürüdü. Bu gelişme üzerine birleşime 5 dakika ara verildi.

Başarır: “Gençlerin Önü Kapanıyor”

Genel Kurul’da söz alan CHP’li Ali Mahir Başarır, üniversite öğrencilerinin başarılarına rağmen liyakatsiz atamaları eleştirerek, “Eski milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları 3 dönem kuralına rağmen önemli görevlerde. Bu, 22 yılın utanç tablosudur” dedi.

Usta’dan Sert Yanıt: “Siz Hakimlik Yapıyorsunuz”

Başarır’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Tekkelerle mahkeme basan, hakimi tehdit eden bir milletvekili olarak kendinize hâkim mi dememiz gerekiyor? Siz burada hukukçuluk değil, açıkça hakimlik yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Usta, ayrıca CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik diplomaya ilişkin iddiaları da gündeme taşıdı.

Başkanlık Kürsüsüne Yürüyen Başarır’a Söz Verilmedi

Başarır, Usta’nın sözlerini “sataşma” olarak değerlendirerek kürsüden yanıt vermek istedi. Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş söz hakkı tanımadı. Bunun üzerine Başarır, Başkanlık kürsüsüne yürüdü. Yaşanan gerilim nedeniyle birleşime 5 dakika ara verildi.

Kurtulmuş: “Tartışmaların Sürekli Tekrarı Haksızlık”

Aranın ardından Genel Kurul tekrar toplandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, “Farklı görüşlerin ifade edilmesi önemli ancak aynı tartışmaların sürekli döndürülmesi diğer milletvekillerine haksızlık oluyor” diyerek Başarır ve Usta’ya yalnızca ikişer dakika konuşma süresi tanıyacağını ifade etti.

Başarır: “Usulsüzlük Varsayımıyla Yargılayamazsınız”

Kürsüye çıkan CHP’li Başarır, Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma tartışmalarına değinerek, “İstanbul 5. İdare Mahkemesi konuyu anlamamışken siz anlamış gibi hüküm veremezsiniz. Biz kimsenin özel uçakla gezmesini sorgulamıyoruz, kamu ihaleleriyle bağlantısını sorguluyoruz” dedi.

Usta’dan Uçak Yanıtı: “Bakan Olmadığı Dönemdeydi”

AK Parti Grup Başkanvekili Usta ise, Başarır’ın eleştirilerine yanıt vererek, “Maliye Bakanı’nın özel uçak kullanımı bakanlık öncesine ait. Bakanlıkla ilgisi olmayan bir seyahatten dolayı suçlama yapılması doğru değil. Sorduğumuz; bu seyahatler karşılığında bir çıkar sağlanıp sağlanmadığıdır” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul Çalışmaları Sürüyor

TBMM Genel Kurulu’nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) üç yeni üyenin seçilmesi için oylama süreci devam ediyor.