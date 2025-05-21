Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde eğitim veren Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl Samsun’da kutladı.

Okuldan 40 öğrenci ve 6 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, heyet Samsun’daki resmi törenlere iştirak etti. Tarihi önemi büyük olan bu günde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı topraklarda bulunmak, öğrenciler ve öğretmenler için anlamlı bir deneyim oldu. Törenlerde öğrenciler hem milli bilinci pekiştirdi hem de bu özel günün coşkusunu yerinde yaşama fırsatı buldu.

Gölbaşı heyetinin Samsun programı kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler ve ziyaretler de gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmeyi ve milli değerleri yerinde öğrenmelerini hedefledi.

Öte yandan, Gölbaşı ilçesi olarak bu anlamlı ziyaretin gerçekleşmesinde katkı sunan Ostim Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’na teşekkür edildi. Okul yönetimi ve öğretmenler, vakfın desteğiyle öğrencilerin bu özel günün ruhunu yerinde yaşama imkânı bulduğunu belirtti.