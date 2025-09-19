RIZA PEHLİVAN

Gölbaşı (Ankara) İcra Dairesi “2024 model Mercedes Actros 1848” icradan satışa sunmak üzere çağrıda bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; satışa konu olan araç; 27AZU032 Plakalı, 2024 Model, Mercedes-Benz Marka, 471943C0971529 Motor No'lu, NMB96340412253172 Mercedes Çekici ACTROS 1848 L 4X2 markalı çekici olarak detaylara sahip.

SÖZ KONUSU ARAÇ 4 MİLYON 200 BİN TL BEDELLE SATILACAK

Söz konusu araç için 4 milyon 200 bin TL’lik muhammen kıymet bedeli öngörüldü. İhalede 1. artırma için başlangıç tarih ve saati 16 Ekim 2025 - 13:55, bitiş tarih ve saati ise 23 Ekim 2025 - 13:55 olarak belirlendi. 2. artırma için ise başlangıç tarih ve saati 11 Kasım 2025 - 13:55, bitiş tarih ve saati ise 18 Kasım 2025 - 13:55olarak ilan edildi.

