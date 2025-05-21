DÜZCE – Anadolu Otoyolu’nun Düzce gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada lastiği patlayan bir kamyonet takla atarak ters döndü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, yola saçılan malzemeler nedeniyle ulaşım uzun süre aksadı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, Düzce gişeleri yakınlarında meydana geldi. 34 HY 2487 plakalı kamyonetin lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonetin kasasında bulunan malzemeler otoyola saçıldı. Bu nedenle İstanbul istikametindeki trafik tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren yoğunluk, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.