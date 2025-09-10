Olay, merkeze bağlı Bataklıçiftlik köyünde meydana geldi. 84 yaşındaki kadının yakınları, yemek sırasında nefes alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çağrıyı alan Düzce İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi hekimi Ayşe Su Durkut, bölgeye ambulans yönlendirdi. Ambulans adrese ulaşana kadar geçen sürede Durkut, telefondan hasta yakınlarına talimat verdi. Önce Heimlich manevrası yaptırarak kadının istifra etmesini sağladı. Ancak hastanın tepki vermemesi üzerine bu kez kalp masajı tarif etti. Yaklaşık 5 dakika boyunca yapılan kalp masajının ardından kadına olay yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Daha sonra sevk edildiği özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hekim Ayşe Su Durkut, çağrının ‘Nefes borusuna yemek kaçması ve nefes alamama’ şikayetiyle geldiğini belirterek, “Hasta yakınlarını yönlendirerek Heimlich manevrası uygulattık. Manevradan sonra ağzından gelenler oldu ama nefes almaya devam etmedi. Sonra hastayı sırtüstü yatırıp kalp masajına başladık. Ambulans 7 dakikada adrese ulaştı. Biz o süre içinde hasta yakınlarını yönlendirerek hem Heimlich manevrası hem de kalp masajı yaptırmış olduk. Ekiplerimiz hastayı hemen devlet hastanesine götürdü, müdahalesi orada devam etti” dedi.

Bu tip vakalarda hasta yakınlarının sakin kalmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Durkut, “Hastalar kendi yakınları olduğu için sakin kalmaları daha zor olabiliyor ama komutları takip edip uygulayabilmeleri çok önemli. Sakin kalıp yönlendirmelere uyabilirlerse çok güzel sonuçlar alınabiliyor” diye konuştu. (DHA)