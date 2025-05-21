İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Murat Gülibrahimoğlu hakkında “suç örgütüne üye olma”, “mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma dosyasındaki bulguları inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Gülibrahimoğlu’na ait şirketlere el konulmasına ve bu şirketlere kayyum atanmasına hükmetti.

Firari durumda olan Gülibrahimoğlu’nun şirketlerinin, İBB ile ilişkili faaliyetlerde yer aldığı ve mali işlemlerinde usulsüzlük tespit edildiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında kayyum kararıyla birlikte şirketlerin yönetimi devlete geçti.

Başlatılan yasal süreç devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ilerleyen günlerde genişletilmesi bekleniyor.