Kayseri’de bir sosyal medya paylaşımına konu olan trafik ihlali, Emniyet ekiplerini harekete geçirdi. 14 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda bir aracın ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde araç ve sürücüsü tespit edildi.

İlgili sürücüye, Trafik Kanunu’nun maddeleri gereğince toplam 9.267 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür edilirken, kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülerle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.