Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

İzmir istikametinden Çanakkale'ye seyir halinde olan H.M. (74) idaresindeki 34 ZG 805 plakalı otomobil ile önünde giden H.İ. (56) idaresindeki 26 BR 792 plakalı otomobilin arasına makas atarak girdiği öne sürülen H.K. (35) yönetimindeki 10 YT 146 plakalı otomobil, iki araca çarparak, ters takla attı.

Kaza sırasında savrulan H.M. yönetimindeki otomobil, A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptıktan sonra alev alıp yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazada H.M. aynı araçta bulunan G.M., makas attığı öne sürülen sürücü H.K ve motosiklet sürücüsü A.K. ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekibi ise alev alan otomobildeki yangına müdahale etti. Tedavi altına alınan yaralılardan H.K.’nın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.