Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonlar şu illerde düzenlendi:

İstanbul : T.B. (tutuklandı) ve S.G. (yurt dışı firar)

Diyarbakır : Ş.T. (tutuklandı)

Ankara : R.A. (tutuklandı)

Gaziantep : S.Y. (tutuklandı)

Şanlıurfa : M.A. (tutuklandı)

Samsun : G.A. (yurt dışı firar)

Bursa : C.A. (tutuklandı)

Kocaeli : F.M.T. (tutuklandı)

Tekirdağ : A.E.A. (yurt dışı firar)

Uşak: B.G. (yurt dışı firar)

Toplamda, elebaşıların da aralarında bulunduğu 142 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 86’sı tutuklandı, 44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Tehdit ve silahlı tehdit,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Nitelikli yağma,

Cinayet,

Tefecilik,

Uyuşturucu ticareti,

Mala zarar verme,

Hakaret,

Kasten yaralama,

6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet.

Operasyonlarda ele geçirilenler:

48 adet ruhsatsız tabanca,

30 adet ruhsatsız av tüfeği,

3 adet çelik yelek,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

12 adet kumar makinesi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”

Organize suç örgütlerine karşı yapılan bu büyük operasyon, Türkiye genelinde emniyet güçlerinin suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 TUTUKLAMA"

➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),

➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),

➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),

➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),… pic.twitter.com/imSZLc94Mq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2025