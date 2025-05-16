Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları talimatıyla yürütüldü.

FETÖ’nün Güncel Yapılanmasına Darbe

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde aktif faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içi haberleşme sağladıkları, örgüte finans desteği sundukları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıklarıbelirlendi.

Operasyon Düzenlenen İller

Operasyonlar; Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirildi.

Örgütsel Doküman ve Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya’dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.”

Yerlikaya ayrıca, operasyonlara katılan jandarma personelini, il jandarma komutanlarını, valileri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

FETÖ’ye Karşı Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Güvenlik güçleri, FETÖ’nün yeniden yapılanma girişimlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonlarla, örgütün kamusal alandaki yapılanmalarına ve finans kaynaklarına darbe vurulması hedefleniyor.