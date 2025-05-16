Olay, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Polisin denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Mehmet Emin S., yönetimindeki 38 YN 427 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği sürücü bir süre sonra yaşadığı binanın yakında, aracını park ederken kaldırıma çarpıp kaza yaptı. Otomobiliyle sokaktaki kaldırım taşlarına zarar veren Mehmet Emin S., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan muayenesinde 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA