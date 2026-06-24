Marmaris’in Tepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kapalı Çarşı esnafı, belediyenin son dönemde hayata geçirdiği düzenlemelerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini savundu. Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen esnaf temsilcileri, işletmelerin önünde bulunan gölgelik ve benzeri yapıların kaldırılmasının ardından özellikle sıcak ve yağışlı havalarda turist yoğunluğunun azaldığını belirtti.

Esnaf adına yapılan açıklamada, düzenlemeler nedeniyle müşteri sayısında düşüş yaşandığı ifade edilerek, amaçlarının herhangi bir kesimle çatışmak değil, adil çalışma koşullarına kavuşmak olduğu vurgulandı.

“Biz Ayrıcalık Değil, Eşitlik İstiyoruz”

Basın açıklamasında şu mesaj öne çıktı:

“Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Tek isteğimiz adil uygulamalar içerisinde çalışabilmek, ekmeğimizi kazanabilmek ve ailemizi geçindirebilmektir.”

Esnaf temsilcileri, belediyeden tüm işletmelere eşit yaklaşım gösterilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

“Taleplerimiz Karşılık Bulmadı”

Kapalı Çarşı esnafı, kafe ve restoranların dış alan kullanımına izin verildiğini, ancak tekstil, çanta, ayakkabı ve saat satışı yapan işletmelerin aynı imkanlardan yararlanamadığını öne sürdü.

Yaklaşık bir yıldır yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla belediye ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten esnaf temsilcileri, taleplerinin karşılık bulmadığını düşündüklerini ifade etti. Esnaf, haklarını korumak için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

Belediye Önünde Kısa Süreli Arbede Yaşandı

Basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Atatürk Meydanı’ndan Marmaris Belediyesi hizmet binasına yürüyen grup, belediye binası önünde protestolarını sürdürdü. Bu sırada protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona ererken, protesto belediye binası çevresinde bir süre daha devam etti. Olaylarda herhangi bir ciddi yaralanma ya da gözaltı bilgisi paylaşılmadı.