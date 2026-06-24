Ankara’ya değer katan kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla Medya Ankara tarafından düzenlenen “5. Başkente Değer Ödülleri” töreni, başkentin önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş ve Sümer Taşkıran’ın haberine göre; siyaset, bürokrasi, sağlık, eğitim, sivil toplum ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, ödüller sahiplerini bulurken Ankara’nın gelişimi, vizyonu ve geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

“DOĞRU HABERCİLİK BİR ŞEHRE YÖN VERİR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, organizasyonun beş yıl önce Ankara’ya emek veren isimlere teşekkür etmek amacıyla yola çıktığını belirterek, “Doğru habercilik bir şehre yön verir, vizyoner bir bakış ise o şehrin değerlerini geleceğe taşır anlayışıyla beş yıl önce Başkente Değer Ödülleri’ni başlattık. Bugün hiç ara vermeden beşinci törenimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi. Ankara’nın tarih, kültür, bilim ve sanayi alanlarında güçlü bir şehir olduğuna dikkat çeken Polat, “Bu güzel şehre emek veren, üreten, istihdam sağlayan, siyasetiyle, bürokrasisiyle, kültürüyle, sanatıyla ve sporuyla Ankara’ya değer katan insanlara teşekkür etmek istiyoruz. Ne mutlu ki bugün bu gururu beşinci kez yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MEDYA ANKARA TÜRKİYE’YE AÇILAN BİR KAPI OLDU”

Dijital medyada ulaştıkları başarıyı da paylaşan Polat, Medya Ankara’nın artık yalnızca başkentin değil Türkiye’nin önemli haber platformlarından biri haline geldiğini söyledi. Polat, “Bugün Medya Ankara, dijital mecralarda aylık 140 milyona varan izlenme rakamlarıyla Ankara sınırlarını aşmış, Ankara’nın Türkiye’ye ve dünyaya açılan kapısı olmuştur. Bu bizim için büyük bir gurur tablosudur.” diye konuştu. Başarılarının büyük emek ve fedakârlık sonucu elde edildiğini vurgulayan Polat, “Bu noktaya ulaşmak kolay olmadı. Bundan sonra daha dikkatli, daha mütevazı ve daha sorumlu hareket etmek zorundayız. Çünkü bu hem mesleğimize hem de Ankara’ya karşı sorumluluğumuzdur.” dedi.

HİLMİ YAMAN: “STK’LAR GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞIYOR”

AHİD Başkanı Hilmi Yaman ise Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı. Yaman, “Ankara’da 11 binin üzerinde sivil toplum kuruluşu bulunuyor. STK’lar gönüllülük esasına göre çalışan yapılar. Ankara’ya hizmet eden tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Medya Ankara’yı da Ankara’ya kattığı değerlerden dolayı kutluyorum.” dedi.

ASBÜ REKTÖRÜ ARICAN: “ÖDÜLLER YENİ SORUMLULUKLAR YÜKLÜYOR”

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise ödüllerin beraberinde yeni sorumluluklar getirdiğini söyledi. Arıcan, “Bu ödülü üniversitemizin akademik ve idari personeli adına alıyorum. Ödül almak aynı zamanda yeni sorumluluklar yüklenmek anlamına geliyor. Biz gençlere yalnızca akademik bilgi değil; toplumsal sorumluluk, girişimcilik, ahlaki ve insani değerler de kazandırmaya çalışıyoruz.” dedi. Ankara’nın yalnızca siyasetin değil kültürün, sanatın ve eğitimin de başkenti olması gerektiğini vurgulayan Arıcan, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

FUAT OKTAY: “ANKARA’YI İLK 10 BAŞKENT ARASINA TAŞIMALIYIZ”

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da törende yaptığı konuşmada Ankara’nın geleceğine ilişkin hedefleri anlattı. Oktay, “Ankara Milletvekili olmak büyük bir sorumluluk. Ankara sadece Türkiye’nin başkenti değil, aynı zamanda medeniyetlerin buluştuğu çok özel bir şehir. Hititlerden Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan köklü bir mirasa sahip.” dedi. Ankara’nın dünya başkentleri arasında daha üst sıralara taşınması gerektiğini belirten Oktay, “Vizyon 2035 Ankara hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Dünya başkentleri arasında bugün bulunduğu yerden çok daha yukarı çıkmalı. Ankara’yı ilk 10, en kötü ihtimalle ilk 15 başkent arasına taşımak için hep birlikte gayret göstermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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