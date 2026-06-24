TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı’nın açılış oturumuna katıldı. Kurtulmuş, konuşmasında İslam dünyasının siyasi, kurumsal ve fikri alanlarda kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, reformdan kastının İslami değerlerden uzaklaşmak olmadığını belirterek, “Hazreti Peygamber ve Asrı Saadet’in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak, değerlerimizi çağın şartları içinde yeniden üretmek mecburiyetindeyiz” dedi.

İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için siyasi, kurumsal ve fikri reformların önemine dikkat çeken Kurtulmuş, bu alanlardaki dönüşümün temel önceliklerden biri olduğunu ifade etti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Kurtulmuş, ABD ile İran arasında İsviçre’de yürütülen müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Müzakerelerin kalıcı barışa katkı sağlamasını temenni eden Kurtulmuş, İran’a yönelik savaş ortamının sona ermesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş ayrıca, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının da son bulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Lübnan Lübnanlılarındır, Filistin Filistinlilerindir. Bu ülkeler üzerinde İsrail’in hiçbir hakkı olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.