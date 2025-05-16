Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen Bahar Şenlikleri, renkli etkinliklerle başladı ancak öğrenciler arasında atılan bazı sloganlar, sosyal medya ve kamuoyunda tepkilere yol açtı. Şenlikler sırasında öğrencilerin "zıpla zıplamayan Tayyipçi" şeklindeki sloganları, AK Parti'ye yakın görüşlere sahip vatandaşları kızdırdı. Bu sloganın özellikle AK Partili vatandaşlar tarafından olumsuz karşılanması, üniversite topluluğunda gerilim yarattı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da bu gerilimi daha da artırdı. Bir AK Partili vatandaş, "Bunlarda öğrencimi, umarım gereği yapılacaktır" şeklinde bir paylaşımda bulunarak, öğrencilerin bu tür davranışlarına karşı tepkisini dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak, üniversite yönetimi henüz herhangi bir açıklama yapmazken, hem üniversite öğrencileri hem de vatandaşlar, sosyal medya platformlarında konu hakkında çeşitli yorumlar yaparak, olayı gündeme taşımaya devam ediyor.