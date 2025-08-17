Demirören Haber Ajansı (DHA) Zonguldak Temsilcisi Ali Sencer Arslan ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Sarıtaş, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Fatma Karapınar ve Saadettin Arslan'ın oğlu Ali Sencer Arslan ile Sülehya ve Kemal Sarıtaş'ın kızı Merve Sarıtaş, Kilise Yaman Restaurant’ta gerçekleşen düğün merasimiyle evlendi. Çiftin mutluluğuna; aileleri, dostları ve meslektaşları da ortak oldu. Düğünde çiftin nikâh şahitliğini BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Buse Kahya, Ahmet Tamer Güzel ve Murat Küçük yaptı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen düğün töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Zonguldak basın camiasının da yoğun ilgi gösterdiği düğün gecesinde konuklar doyasıya eğlendi.

Sonsöz Gazetesi olarak Ali Sencer Arslan ve Merve Sarıtaş çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.